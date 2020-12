Serie A, Gravina: 'Non possiamo ridurre tutto ai play-off' (Di domenica 27 dicembre 2020) MILANO - Gabriele Gravina , nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, ha parlato di tanti temi a cominciare dalle riforme: 'Metterò tutti intorno ad un tavolo per riprendere ... Leggi su calciomagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) MILANO - Gabriele, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, ha parlato di tanti temi a cominciare dalle riforme: 'Metterò tutti intorno ad un tavolo per riprendere ...

calciotoday_it : ???Tifosi allo stadio, finalmente si inizia a parlare di rientro ??Il messaggio di #Gravina #27dicembre #SerieA - Fantacalciok : Serie A, Gravina: “Non possiamo ridurre tutto ai play-off” - Calciodiretta24 : Serie A, Gravina: “Non possiamo ridurre tutto ai play-off” - ILOVEPACALCIO : #Gravina: «Spero negli stadi aperti a gennaio. I playoff in #SerieA...» - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Gravina a Il Messaggero: 'Lavoro per le riforme. Non possiamo ridurre tutto ai playoff' -