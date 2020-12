Sci alpino | programma Bormio e Semmering | orari discesa e gigante | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 27 dicembre 2020) La Coppa del Mondo 2020-2021 di scitorna a essere protagonista dopo la brevissima sosta di cui gli atleti hanno potuto beneficiare in concomitanza del Natale. Soltanto qualche giorno di stop per gli sciatori e le sciatrici, pronti a tornare subito in scena sull’amata neve. Si riparte dopo Santo Stefano con un doppio appuntamento a inizio settimana per entrambi i sessi, saranno anche le ultime gare di questo terribile anno solare perché poi si rientrerà soltanto dopo il Capodanno. Gli uomini andranno in scena acon il tradizionale doppio appuntamento nella velocità:libera prevista martedì 29 dicembre (ore 11.30), il giorno prima spazio al superG (sempre allo stessoo). Le donne, invece, si sfideranno in due prove tecniche a: lunedì il, ...