«Pompei ultima scoperta»: in prime time su Rai2 il Termopolio appena ritrovato (Di domenica 27 dicembre 2020) Termopolio, Pompei Il Thermopolium, bottega dello street food ante litteram, è solo l'ultima meraviglia portata alla luce negli scavi di Pompei. La straordinaria scoperta, che ha restituito una testimonianza nitida e perfettamente conservata dell'età romana, sarà raccontata e approfondita – più di quanto stiano già facendo le testate giornalistiche in queste ore – in un docufilm in onda stasera in prime time su Rai2, realizzato nel sito archeologico campano, il più importante d'Europa. Il contenuto proposto da Rai Documentari – intitolato "Pompei ultima scoperta" - farà rivivere le ultime ore di Pompei e mostrerà le immagini dettagliate del

