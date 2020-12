zazoomblog : Muore Luke Harper a 41 anni la leggenda del wrestling cede ad un problema polmonare - #Muore #Harper #leggenda… - lillydessi : Problema polmonare: a 41 muore Luke Harper, leggenda del wrestling - La Gazzetta dello Sport… - lillydessi : Problema polmonare: a 41 muore Luke Harper, leggenda del wrestling - La Gazzetta dello Sport - infoitcultura : Problema polmonare: a 41 muore Luke Harper, leggenda del wrestling - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Problema polmonare: a 41 muore #LukeHarper, leggenda del #wrestling -

Ultime Notizie dalla rete : Muore Luke

Ex campione Intercontinentale, aveva da poco lasciato la Wwe per approdare alla Aew. Cordoglio unanime: "Grandissimo talento e padre, marito e uomo straordinario" ...(Zona Wrestling) Uno dei suoi più grandi amici era Bray Wyatt, suo compagno nella Wyatt Family ai tempi in cui Brodie Lee era Luke Harper in WWE. L’ex WWE Universal Champion ha condiviso su Instagram ...