Maltempo in arrivo sul Piemonte, è allerta neve anche a bassa quota (Di domenica 27 dicembre 2020) METEO allerta neve in Piemonte, dove nelle prossime ore una circolazione depressionaria di origine polare marittima, centrata a ridosso delle isole britanniche, farà irruzione nel Mediterraneo. L'ha ... Leggi su gazzettadalba (Di domenica 27 dicembre 2020) METEOin, dove nelle prossime ore una circolazione depressionaria di origine polare marittima, centrata a ridosso delle isole britanniche, farà irruzione nel Mediterraneo. L'ha ...

MikaDu641 : RT @FerrovieInfo: ?? Atteso un peggioramento meteo. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #27dicembre #Trenord #RFI #Lombardia ?? https://… - GastoneVaccari4 : Meteo LIGURIA - In arrivo MALTEMPO e NEVE anche a bassa quota. Fiocchi fino a Genova e Savona: tutti i dettagli - 3… - repubblica : Maltempo, in arrivo neve e venti forti. Allerta in Lombardia: 'Muovetevi solo se necessario' [aggiornamento delle 1… - montagne_paesi : Allerta per neve in arrivo - Montagne & Paesi - Dalle 23 di questa domenica 27 dicembre la Regione diventa arancion… - ria_valle : RT @Giulio_Firenze: Lunga fase di maltempo in arrivo (Thread) A partire da lunedì 28 dicembre, e almeno fino all'Epifania, l'Italia dovrà f… -