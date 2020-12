Jennifer Aniston, il suo addobbo natalizio a tema Covid divide i social: "Stupidi ricchi" (Di domenica 27 dicembre 2020) Jennifer Aniston e il suo strano ornamento natalizio a tema Covid hanno creato una bufera sui social network, dividendo i fan tra chi la accusa di insensibilità e chi la difende. Jennifer Aniston ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia con uno strano addobbo natalizio a tema Covid. Immediatamente, la storia ha creato una bufera tra i fan dell'attrice che si sono divisi tra quelli che hanno preso le sue difese e coloro i quali l'hanno attaccata senza pietà alcuna. La decorazione natalizia mostra un oggetto in legno e dalla forma sferica che celebra "la nostra prima pandemia del 2020". L'attrice non ha inserito alcuna frase e non ha fornito alcuna precisazione ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 dicembre 2020)e il suo strano ornamentohanno creato una bufera suinetwork,ndo i fan tra chi la accusa di insensibilità e chi la difende.ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia con uno strano. Immediatamente, la storia ha creato una bufera tra i fan dell'attrice che si sono divisi tra quelli che hanno preso le sue difese e coloro i quali l'hanno attaccata senza pietà alcuna. La decorazione natalizia mostra un oggetto in legno e dalla forma sferica che celebra "la nostra prima pandemia del 2020". L'attrice non ha inserito alcuna frase e non ha fornito alcuna precisazione ...

