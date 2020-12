Fibrosi polmonare idiopatica: test su 3 farmaci in Italia (Di domenica 27 dicembre 2020) Fibrosi polmonare idiopatica, nuovi farmaci in via di studio anche in Italia: al momento ci sono tre sperimentazioni attive La Fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è una patologia rara che è caratterizzata dalla progressiva e irreversibile degenerazione del tessuto polmonare, e che causa la riduzione della funzionalità respiratoria nelle persone che ne sono affette. Se fino a pochi anni fa l’unica… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 27 dicembre 2020), nuoviin via di studio anche in: al momento ci sono tre sperimentazioni attive La(IPF) è una patologia rara che è caratterizzata dalla progressiva e irreversibile degenerazione del tessuto, e che causa la riduzione della funzionalità respiratoria nelle persone che ne sono affette. Se fino a pochi anni fa l’unica… L'articolo Corriere Nazionale.

Frenzgyn : @marguerrini @Marcotekas @lucianocapone Incertezza di ipotetico grave danno futuro da vaccino (da dimostrare) è meg… - OssMalattieRare : L'artrite reumatoide, la sclerosi sistemica e le miositi, sono le patologie in cui si può verificare una… - AIRAODV : FIBROSI POLMONARE E MALATTIE REUMATICHE. La fibrosi polmonare è una malattia cronica progressiva che si manifesta i… - Lucywillkillyou : @Anna07942827 Lo so.. Mia sorella ha la fibrosi polmonare, regalo del Covid.. Grazie - pblu21 : @MaraSartori1 Ma sai per chi vive la realtà della malattia mette sul piatto della bilancia le gravi conseguenze del… -

Ultime Notizie dalla rete : Fibrosi polmonare Vaccino per il COVID-19: ai pazienti con fibrosi polmonare dovrebbe essere data la priorità Osservatorio Malattie Rare Tre trapianti di doppio polmone, di fegato e di rene nel Natale delle Molinette

A Natale all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino ci sono stati tre trapianti di doppio polmone, di fegato e di rene. In particolare due polmoni sono stati trapiantati con un interven ...

Torino, tre trapianti di organi salvano tre vite all’ospedale Molinette [VIDEO]

Tre trapianti di organi, eseguiti durante il giorno di Natale, hanno salvato tre vite all'ospedale Molinette, a Torino.

A Natale all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino ci sono stati tre trapianti di doppio polmone, di fegato e di rene. In particolare due polmoni sono stati trapiantati con un interven ...Tre trapianti di organi, eseguiti durante il giorno di Natale, hanno salvato tre vite all'ospedale Molinette, a Torino.