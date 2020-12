Ercolano, maxi rissa: individuati sette giovani tra i 20 e i 29 anni (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Inizia a prendere forma il quadro delle indagini relative alla maxi rissa di Ercolano avvenuta il giorno della vigilia di Natale. Sono finora sette i giovani, tra i 20 e i 29 anni, denunciati dai Carabinieri all’autorità giudiziaria. I carabinieri sono principalmente impegnati nell’esame dei filmati di video-sorveglianza della zona e nell’interrogatorio dei pochi giovani finora identificati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Inizia a prendere forma il quadro delle indagini relative alladiavvenuta il giorno della vigilia di Natale. Sono finora, tra i 20 e i 29, denunciati dai Carabinieri all’autorità giudiziaria. I carabinieri sono principalmente impegnati nell’esame dei filmati di video-sorveglianza della zona e nell’interrogatorio dei pochifinora identificati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

