Covid | è di Lazzate la prima vaccinata in Lombardia “Spero di essere d’esempio”

È di Lazzate una delle prime persone che saranno vaccinate contro il Covid in Lombardia. A comunicarlo è stata proprio il Sindaco Lazzatese Loredana Pizzi: «Adele lavora in terapia intensiva nei reparti Covid al Niguarda di Milano. Il suo è un messaggio di speranza per tutti noi». Adele Gelfo, 50 anni compiuti ad inizio dicembre,

LAZZATE – “E’ di Lazzate una delle prime persone che saranno vaccinate contro il coronavirus in Lombardia. Adele lavora in terapia intensiva nei reparti covid al Niguarda di ...

