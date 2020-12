Clementino | avete mai visto l’ex? Corteggiatrice di Uomini e Donne

(Di domenica 27 dicembre 2020) Nelle ultime settimane il cantante rapper napoletanosta allietando il venerdì sera insieme ai suoi colleghi nel programma The Voice Senior condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Non tutti però conoscono la sua vita privata e che tra le sue fidanzate emerga un’ex protagonista di. Scopriamo subito di chi si L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Clementino avete

Il Fatto Quotidiano

Sapete quanti anni ha il famosissimo rapper Clementino? E' davvero difficile indovinare l'età del giudice di The Voice Senior ...Clementino, momento drammatico: "E' la prima volta che lo dico in pubblico", ecco il retroscena sulla sua vita che non tutti conoscono.