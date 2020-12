Supermercati aperti a Santo Stefano a Roma e Milano, info e orario (Di sabato 26 dicembre 2020) . Il 26 dicembre, segnato con il colore rosso sul calendario, porterà diverse attività a rimanere chiuse, e non solo per blocco festività. In questo 2020, a causa della pandemia Covid-19, saranno ulteriori le limitazioni per negozi, che dovranno rimanere chiusi. In particolare l’Italia, come stabilito dal Governo, sarà suddiviso in zona rossa e arancio durante giorni festivi e prefestivi. In particolare i giorni segnati quali rossi per l’Italia sono il 24-25-26-27 ed anche i centri commerciali dovranno rimanere chiusi. Il giorno di Santo Stefano i Supermercati, fatta eccezione per i piccoli negozi di fornitori di alimenti, saranno aperti, anche se gli orari potrebbero variare a seconda delle decisioni prese dalle stesse azienda. Dalle ore 9 fino alle 21:00 ci si potrà recare presso un supermercato per fare la spesa, ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 dicembre 2020) . Il 26 dicembre, segnato con il colore rosso sul calendario, porterà diverse attività a rimanere chiuse, e non solo per blocco festività. In questo 2020, a causa della pandemia Covid-19, saranno ulteriori le limitazioni per negozi, che dovranno rimanere chiusi. In particolare l’Italia, come stabilito dal Governo, sarà suddiviso in zona rossa e arancio durante giorni festivi e prefestivi. In particolare i giorni segnati quali rossi per l’Italia sono il 24-25-26-27 ed anche i centri commerciali dovranno rimanere chiusi. Il giorno di, fatta eccezione per i piccoli negozi di fornitori di alimenti, saranno, anche se gli orari potrebbero variare a seconda delle decisioni prese dalle stesse azienda. Dalle ore 9 fino alle 21:00 ci si potrà recare presso un supermercato per fare la spesa, ma ...

