Show di Natale del Capitano. Salvini pranza con i clochard e sogna di fare il sindaco di Milano. “Prima della pensione non mi dispiacerebbe” (Di sabato 26 dicembre 2020) “Che gioia condividere il pranzo di Natale, la tavola e le esperienze di vita con gli ospiti dell’Opera Cardinal Ferrari di Milano. Donne e uomini che non hanno una casa ma hanno coraggio, voglia di vivere e dignità”. Ha scritto ieri su twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, mentre era impegnato a consegnare con i City Angels pacchi dono alle famiglia bisognose di Milano. “E’ il mio grande sogno, se i milanesi vorranno, Prima della pensione. Però c’è una missione nazionale da portare avanti. C’è un intero Paese che ha bisogno” ha aggiunto il Capitano rispondendo ai giornalisti alla domanda se intenderà candidarsi sindaco del capoluogo milanese. “L’ho sempre detto – ha aggiunto il leader della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 26 dicembre 2020) “Che gioia condividere il pranzo di, la tavola e le esperienze di vita con gli ospiti dell’Opera Cardinal Ferrari di. Donne e uomini che non hanno una casa ma hanno coraggio, voglia di vivere e dignità”. Ha scritto ieri su twitter il leaderLega, Matteo, mentre era impegnato a consegnare con i City Angels pacchi dono alle famiglia bisognose di. “E’ il mio grande sogno, se i milanesi vorranno,. Però c’è una missione nazionale da portare avanti. C’è un intero Paese che ha bisogno” ha aggiunto ilrispondendo ai giornalisti alla domanda se intenderà candidarsidel capoluogo milanese. “L’ho sempre detto – ha aggiunto il leader...

Ferraresi_V : Continuerò a non fare passerelle e a lavorare con l'orgoglio di aver chiuso importanti provvedimenti, stanziato ris… - clikservernet : Show di Natale del Capitano. Salvini pranza con i clochard e sogna di fare il sindaco di Milano. “Prima della pensi… - Noovyis : (Show di Natale del Capitano. Salvini pranza con i clochard e sogna di fare il sindaco di Milano. “Prima della pens… - blusewillis : RT @MaxRibaudo: Ma ci pensiamo che vita di merda fa Matteo #Salvini? Ogni giorno vive in una campagna elettorale. Ha preferito uno show pe… - alicealdrovandi : RT @Ferraresi_V: Continuerò a non fare passerelle e a lavorare con l'orgoglio di aver chiuso importanti provvedimenti, stanziato risorse e… -