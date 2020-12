Orrore in Siberia | cani randagi aggrediscono estetista | morsi in faccia e al corpo

Leggi su improntaunika

(Di sabato 26 dicembre 2020) Alfie Borromeo Hanno colpito ancora ikiller della: un branco è tornato a seminare il terrore nella stessa zona, aggredendo un’russa di 20 anni. La turista è in pericolo di vita. La giovane Tatyana Loskutnikova è stata circondata e poi azzannata su tutto ilda 10mentre camminava per la città di Ulan-Ude ieri mattina. Gli animali hanno infierito maggiormente sul viso, completamente dilaniato dai, staccandeglielo. A tentare di bloccare la furia deiun gruppo di residenti che hanno sentito le sue urla che sono riusciti a cacciare via gli animali, secondo quanto riportato da East2West News. Anche loro sono stati aggrediti dal branco, ma poi sono riusciti a mettere in fuga gli animali e a soccorrere ...