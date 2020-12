Meloni strizza ancora l' occhio agli anti-lockdown | ' Conte si è accanito con i ristoratori'

Ultime Notizie dalla rete : Meloni strizza

Globalist.it

Questo qualcuno è ovviamente Giorgia Meloni, che ha dichiarato che "Conte si è accanito con i ristoratori: prima ha imposto regole assurde, poi ha deciso la chiusura serale e infine ha decretato le ...di Giovanna Di Rosa #Politica twitter@gaiaitaliacom #Maiconladestra Tanto per cambiare la leader biondo-Le-Pen similarmente urlante è furiosa. Da non credere, no? Stavolta ce l’ha con Matteo ...