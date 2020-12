Lavoro, autonomia vs subordinazione. Binomio ancora esistente? (Di sabato 26 dicembre 2020) Sin dalla pubblicazione del Codice Civile nell’ormai lontano 1942, il nostro legislatore ci ha abituato a distinguere, nell’ambito della qualificazione del rapporto di Lavoro, due differenti categorie concettuali, l’una l’antitesi dell’altra: da un lato la subordinazione, il cui tratto caratterizzante è stato individuato dalla giurisprudenza, in linea con la definizione di prestatore di Lavoro subordinato contenuta nell’art. 2094 c.c., nella eterodirezione ovvero nell’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di Lavoro; dall’altro lato, l’autonomia, riconducibile alla definizione di contratto d’opera contenuta nell’art. 2222 c.c. ed essenzialmente caratterizzata dallo svolgimento di una prestazione di Lavoro prevalentemente personale, senza alcun ... Leggi su formiche (Di sabato 26 dicembre 2020) Sin dalla pubblicazione del Codice Civile nell’ormai lontano 1942, il nostro legislatore ci ha abituato a distinguere, nell’ambito della qualificazione del rapporto di, due differenti categorie concettuali, l’una l’antitesi dell’altra: da un lato la, il cui tratto caratterizzante è stato individuato dalla giurisprudenza, in linea con la definizione di prestatore disubordinato contenuta nell’art. 2094 c.c., nella eterodirezione ovvero nell’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di; dall’altro lato, l’, riconducibile alla definizione di contratto d’opera contenuta nell’art. 2222 c.c. ed essenzialmente caratterizzata dallo svolgimento di una prestazione diprevalentemente personale, senza alcun ...

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro autonomia Mascherine, il lavoratore non può scegliere in autonomia se il datore impone un modello Il Sole 24 ORE Carcere di Vasto, Bocchino consegna il Safegate pro

«Il Safe gate pro è già funzionante presso la Casa Lavoro: un tunnel con nebulizzazione ad ultrasuoni che permette in completa autonomia e sicurezza di igienizzare piccoli e grandi ambienti, persone e ...

CARCERE VASTO: BOCCHINO ( LEGA) “CONSEGNATO SAFE GATE PRO PER PREVENIRE CONTAGI”

