Gigi Proietti in Edmund Kean, Rai1/ Il ricordo dell'attore nell'opera di Fitzsimons (Di sabato 26 dicembre 2020) Su Rai1, oggi 26 dicembre 2020, va in onda Gigi Proietti in Edmund Kean, l'opera di Raymund Fitzsimons con un'introduzione di Alberto Angela Leggi su ilsussidiario (Di sabato 26 dicembre 2020) Su, oggi 26 dicembre 2020, va in ondain, l'di Raymundcon un'introduzione di Alberto Angela

RaiUno : Stasera #26dicembre alle 22.50 su #Rai1 'Gigi Proietti in Edmund Kean' dal Silvano Toti Globe Theatre, con la prest… - Raiofficialnews : Il monologo di #GigiProietti al Globe Theatre di Roma, con una introduzione di @albertoangela: l’Edmund Kean, in se… - marilia1sca : RT @rocco_tanica: Guardando lo speciale #blob su Proietti ho capito che viviamo sotto grave minaccia: una possibile fiction 'Gigi' con Bepp… - MMastrantuono : RT @RaiUno: Stasera #26dicembre alle 22.50 su #Rai1 'Gigi Proietti in Edmund Kean' dal Silvano Toti Globe Theatre, con la prestigiosa intro… - Paolino2111 : RT @rocco_tanica: Guardando lo speciale #blob su Proietti ho capito che viviamo sotto grave minaccia: una possibile fiction 'Gigi' con Bepp… -