Furto a bordo di un barchino a motore, due denunciati (Di domenica 27 dicembre 2020) Due giovani kossovari, Z.L, di 19 anni e G.N., di 18 anni, residenti a Treviso e con precedenti alle spalle , sono stati denunciati dai carabinieri di Dosson per Furto aggravato in concorso. I due si ... Leggi su trevisotoday (Di domenica 27 dicembre 2020) Due giovani kossovari, Z.L, di 19 anni e G.N., di 18 anni, residenti a Treviso e con precedenti alle spalle , sono statidai carabinieri di Dosson peraggravato in concorso. I due si ...

MuredduGiovanni : RT @monika_mazurek: #Medinea - Rubati a #Bengasi un pc portatile, un radar e il forno della cucina di bordo. Sanificazione dell'imbarcazion… - TirrenoProvPisa : ?? Tre arresti per furto in abitazione nel territorio di Castelfranco: i carabinieri li hanno bloccati a bordo di du… - monika_mazurek : #Medinea - Rubati a #Bengasi un pc portatile, un radar e il forno della cucina di bordo. Sanificazione dell'imbarca… - QdSit : Stamattina l’armatore Marco Marrone, dopo l’arrivo ieri in porto, è salito per la prima volta a bordo del “Medinea”… - Agenpress : Libia. Furto a bordo del peschereccio Medinea. Marrone 'rubati attrezzi per la navigazione'… -

Ultime Notizie dalla rete : Furto bordo Furto a bordo di un barchino a motore, due denunciati TrevisoToday Ford Fiesta 1.4 5 porte Bz.- GPL Titanium del 2012 usata a San Martino Siccomario

Annuncio vendita Ford Fiesta 1.4 5 porte Bz.- GPL Titanium usata del 2012 a San Martino Siccomario, Pavia nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Renault Clio 1.2 75CV GPL 5 porte Wave del 2015 usata a San Martino Siccomario

Annuncio vendita Renault Clio 1.2 75CV GPL 5 porte Wave usata del 2015 a San Martino Siccomario, Pavia nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Annuncio vendita Ford Fiesta 1.4 5 porte Bz.- GPL Titanium usata del 2012 a San Martino Siccomario, Pavia nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Annuncio vendita Renault Clio 1.2 75CV GPL 5 porte Wave usata del 2015 a San Martino Siccomario, Pavia nella sezione Auto usate di Automoto.it ...