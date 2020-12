Daniele Barsanti in radio con “Fuori Dai Locali”

(Di sabato 26 dicembre 2020) In rotazionefonica e disponibile in digitale “Dai”, il nuovo singolo del musicista toscanoIn rotazionefonica e disponibile in digitale “Dai” (Apollo Records), secondo singolo del cantante e musicista toscanoestratto dall’album in uscita nel 2021. Il brano è accompagnato dal videoclip. In “dai” c’è dentro l’amore in… L'articolo Corriere Nazionale.

matsuteia : RT @wordsandmore1: ? @GabrieleLoPiccolo.ComunicazioneMusicale – @gabrilopiccolo - @danielebarsantiofficial - @danielebarsanti - @apolloreco… - ilsalottodiCeci : RT @wordsandmore1: ? @GabrieleLoPiccolo.ComunicazioneMusicale – @gabrilopiccolo - @danielebarsantiofficial - @danielebarsanti - @apolloreco… - wordsandmore1 : ? @GabrieleLoPiccolo.ComunicazioneMusicale – @gabrilopiccolo - @danielebarsantiofficial - @danielebarsanti -… - Socialupmag : Daniele Barsanti con 'Fuori dai Locali' ci tira fuori parole che non sappiamo dire - AllMusicItalia : E' uscito per Apollo Records il nuovo singolo di @DanieleBarsanti Fuori Dai Locali, secondo brano estratto dall'alb… -

Ultime Notizie dalla rete : Daniele Barsanti

Ondamusicale

In rotazione radiofonica e disponibile in digitale “Fuori Dai Locali”, il nuovo singolo del musicista toscano Daniele Barsanti In rotazione radiofonica e disponibile in digitale “Fuori Dai Locali” ...

Lucca cardioprotetta, sì ai defibrillatori nel parco fluviale

Ok in Consiglio alla mozione presentata da Bianucci, Ciardetti, Lucarini e Petretti. Installati nelle sedi comunali 5 Dae grazie ai fondi non utilizzati dei gruppi consiliari ...