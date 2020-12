Bettuzzi, l’ex di Elisabetta Gregoraci, rivelazione ‘choc’: “Io credo che lei non sia una donna libera” (Di sabato 26 dicembre 2020) l’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci ha rilasciato un’intervista per Di Più Tv Elisabetta Gregoraci quest’anno al Grande Fratello Vip si è fatta conoscere una volta per tutte. Data la sua personalità riservata e schiva che non si riusciva mai a comprendere. Ne è uscita allo scoperto una donna forte, una mamma amorevole, ma anche un’amante tormentata. Sono tantissime le voci secondo le quali Elisabetta sia legata all’ex marito Briatore tramite un contratto legale. Queste questioni sono state smentite da lei stessa, ma non farebbero altro che spiegare il suo atteggiamento così trattenuto nei confronti di Pierpaolo Petrelli. LEGGI ANCHE: GF Vip, Natalia Paragoni rompe il silenzio dopo il regalo ad Andrea: tutta la verità, parole ... Leggi su altranotizia (Di sabato 26 dicembre 2020)fidanzato diha rilasciato un’intervista per Di Più Tvquest’anno al Grande Fratello Vip si è fatta conoscere una volta per tutte. Data la sua personalità riservata e schiva che non si riusciva mai a comprendere. Ne è uscita allo scoperto unaforte, una mamma amorevole, ma anche un’amante tormentata. Sono tantissime le voci secondo le qualisia legata almarito Briatore tramite un contratto legale. Queste questioni sono state smentite da lei stessa, ma non farebbero altro che spiegare il suo atteggiamento così trattenuto nei confronti di Pierpaolo Petrelli. LEGGI ANCHE: GF Vip, Natalia Paragoni rompe il silenzio dopo il regalo ad Andrea: tutta la verità, parole ...

