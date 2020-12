Anteprima Una Vita Gennaio 2021, scoppia la passione tra due donne (Di sabato 26 dicembre 2020) Una relazione segreta tra Camino e Maite verrà mostrata nelle puntate di Gennaio 2021 ai telespettatori di Una Vita. C’è molto fermento, in quanto questo amore segreto, creerà dei dissapori non di poco conto. Ma non solo, ci saranno new entry e nuove storie intricate che renderanno sempre più problematiche alcune vicende. Inoltre, sarà curioso osservare la reazione di Felicia, una volta appresa la relazione della figlia. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme! Una Vita Anteprima puntate italiane, scoppia la passione tra Camino e Maite Maite Zaldua sarà uno dei nuovi personaggi che entrerà a far parte delle nuove puntate di Una Vita. Costei giungerà nel quartiere spagnolo come un’artista e, a quel punto, la figlia di Felicia, Camino, deciderà di prendere ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 26 dicembre 2020) Una relazione segreta tra Camino e Maite verrà mostrata nelle puntate diai telespettatori di Una. C’è molto fermento, in quanto questo amore segreto, creerà dei dissapori non di poco conto. Ma non solo, ci saranno new entry e nuove storie intricate che renderanno sempre più problematiche alcune vicende. Inoltre, sarà curioso osservare la reazione di Felicia, una volta appresa la relazione della figlia. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme! Unapuntate italiane,latra Camino e Maite Maite Zaldua sarà uno dei nuovi personaggi che entrerà a far parte delle nuove puntate di Una. Costei giungerà nel quartiere spagnolo come un’artista e, a quel punto, la figlia di Felicia, Camino, deciderà di prendere ...

