Affari Tuoi viva gli sposi! | come partecipare?

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 26 dicembre 2020)torna in tv con una versione tutta nuova, ricca di ospiti, sorprese e ricchi premi. Il suo sottotitolo è “gli”, e va in onda dal 26 dicembre 2020 alle 20:35 su Raiuno, con la conduzione di Carlo Conti, affiancato da Nino Frassica ed Ubaldo Pantani. Protagoniste di questa edizione saranno delle coppie in procinto di sposarsi: loro dovranno scegliere i pacchi da aprire (i cui proprietari saranno dei “testimoni”, ovvero dei personaggi famosi) e, quindi, i relativi premi a cui dovranno rinunciare, mantenendo o scambiando il loro pacco fino alla fine del gioco, quando si scoprirà il premio che si porteranno a casa. Masi fa peradgli)? I casting sono curati ...