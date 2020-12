Affari Tuoi | i super ospiti nella prima puntata nel programma di Carlo Conti

(Di sabato 26 dicembre 2020): oggi parte ladeldi, con tantissime sorprese per il pubblico e delle novità assolute Arrivato il giorno del debutto per la nuova edizione del ‘gioco dei pacchi’ che sarà condotto da. Il conduttore toscano si è ripreso alla grande dopo il contagio da Coronavirus che L'articolo proviene da Leggilo.org.

EleonoraDAmore : Torna Affari tuoi, Carlo Conti @CarContiRai : 'Aiuteremo coppie di sposi, vorrei sparissero i nuovi poveri'… - zazoomblog : Programmi Tv oggi 26 dicembre: dallo speciale “Affari Tuoi” all’ultimo Harry Potter - #Programmi #dicembre: #dallo… - zazoomblog : Stasera in tv 26 dicembre: Affari tuoi e Harry Potter - #Stasera #dicembre: #Affari #Harry - zazoomblog : Programmi Tv oggi 26 dicembre: dallo speciale “Affari Tuoi” all’ultimo Harry Potter - #Programmi #dicembre: #dallo… - SMSNEWSOFFICIAL : “Affari Tuoi (Viva gli sposi!)”, un’inedita edizione condotta da Carlo Conti alle 20,35 su Rai 1 -

Ultime Notizie dalla rete : Affari Tuoi

Sabato 26 dicembre torna in prima serata su Rai Uno Affari Tuoi, il “gioco dei pacchi” che ormai manca dal piccolo schermo da oltre tre anni. Al timone del programma ci sarà Carlo Conti, per una versi ...Dopo quasi tre anni di fermo, Affari Tuoi (Viva gli Sposi!) torna in una versione inedita con sette Speciali in prima serata su Rai1, a partire da sabato 26 dicembre. Prodotto in collaborazione ...