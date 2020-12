Tennis, Roger Federer: “Sto facendo di tutto per tornare presto”, ma non scioglie i dubbi sugli Australian Open (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tutti gli appassionati di Tennis, e non solo i suoi tifosi, hanno scritto nella loro personale letterina a Babbo Natale di rivedere presto in campo Roger Federer. Il fuoriclasse svizzero, infatti, non più di tardi di due settimane fa aveva “spaventato” i fan ammettendo che le sue condizioni fisiche, più precisamente il ginocchio, non fossero ancora perfette. Lo scenario appariva inevitabile, ovvero “rischio elevato” di dover saltare il primo torneo del Grande Slam, gli Australian Open 2021. L’elvetico sa bene che non ha senso forzare i tempi e, quindi, il Major oceanico potrebbe davvero non vedere nel tabellone il nome di King Roger tra i partecipanti. I suoi obiettivi stagionali dopotutto sono sostanzialmente due: Wimbledon e le Olimpiadi di Tokyo. ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tutti gli appassionati di, e non solo i suoi tifosi, hanno scritto nella loro personale letterina a Babbo Natale di rivederein campo. Il fuoriclasse svizzero, infatti, non più di tardi di due settimane fa aveva “spaventato” i fan ammettendo che le sue condizioni fisiche, più precisamente il ginocchio, non fossero ancora perfette. Lo scenario appariva inevitabile, ovvero “rischio elevato” di dover saltare il primo torneo del Grande Slam, gli2021. L’elvetico sa bene che non ha senso forzare i tempi e, quindi, il Major oceanico potrebbe davvero non vedere nel tabellone il nome di Kingtra i partecipanti. I suoi obiettivi stagionali doposono sostanzialmente due: Wimbledon e le Olimpiadi di Tokyo. ...

