Nostradamus, le profezie per il 2021: si salvi chi può! (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ecco le profezie di Nostradamus per il 2021. Carestie, guerra mondiale, l’impatto di un asteroide e molto ancora: come se il 2020 fosse stato semplice Fonte foto: FacebookChe cosa possiamo aspettarci dall’anno nuovo? Tutti sperano che possa essere migliore di questo terribile 2020. Affidiamoci allora alle principali profezie di Nostradamus per scoprire come sarà il 2021. Le premesse non sembrano essere buone: crisi economica e crollo delle borse, disastri naturali, oltre che un’immensa carestia, senza contare una nuova guerra mondiale. Insomma, sembra che una nuova era stia per avere inizio. Ma vediamo nel dettaglio che cosa ha profetizzato l’astrologo. Occorre chiarirlo: queste teorie non hanno un fondamento scientifico e dunque vanno prese per come sono. Dopo ... Leggi su chenews (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ecco lediper il. Carestie, guerra mondiale, l’impatto di un asteroide e molto ancora: come se il 2020 fosse stato semplice Fonte foto: FacebookChe cosa possiamo aspettarci dall’anno nuovo? Tutti sperano che possa essere migliore di questo terribile 2020. Affidiamoci allora alle principalidiper scoprire come sarà il. Le premesse non sembrano essere buone: crisi economica e crollo delle borse, disastri naturali, oltre che un’immensa carestia, senza contare una nuova guerra mondiale. Insomma, sembra che una nuova era stia per avere inizio. Ma vediamo nel dettaglio che cosa ha profetizzato l’astrologo. Occorre chiarirlo: queste teorie non hanno un fondamento scientifico e dunque vanno prese per come sono. Dopo ...

La profezia di Baba Vanga per il 2021 non prospetta nulla di buono: "Sarà un anno di sofferenza, con eventi devastanti che cambieranno l'umanità". L ...

