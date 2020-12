Keita Balde ritorna protagonista | Ranieri e la Sampdoria lo aspettano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Si aspettava da diverso tempo il ritorno die alla fine è giunto il suo momento. Un inizio complicato per l’ex giocatore dell’Inter. Il Covid-19 ha rallentato molto il suo inserimento in squadra. Il suo acquisto ha sorpreso molti, soprattutto gli stessi tifosi. Laha così una “freccia” in più da poter scagliare in caso di difficoltà. Claudiol’avrebbe schierato sicuramente di più, se non fosse stato per gli imprevisti fisici del giocatore. Laha dovuto fare a meno di lui per buona parte di questa stagione. Non è, però, in dubbio cheabbia tutte le possibilità per fare la differenza in un campionato in cui nulla appare così scontato. L’attaccante ex Lazio ha realizzato un solo goal e ha messo a referto un assist in ...