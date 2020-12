Il fratello di Kroos: “Messi non meritava di essere in top 3 al premio The Best” (Di venerdì 25 dicembre 2020) “Il premio The Best? Lewandowski se lo merita, assolutamente. Ma, per me, Messi non doveva essere tra i primi tre. Non penso che quest’anno abbia fatto bene per meritarlo”. Lo ha detto Felix Kroos, fratello del centrocampista del Real Madrid Toni, durante il podcast “Einfach mal Luppen”. Il fratello del giocatore tedesco ha affermato che, al posto di Lionel Messi, nella top 3 del premio FIFA The Best ci sarebbe dovuto essere uno tra Sadio Mané e Kevin De Bruyne. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 dicembre 2020) “IlThe? Lewandowski se lo merita, assolutamente. Ma, per me,non dovevatra i primi tre. Non penso che quest’anno abbia fatto bene per meritarlo”. Lo ha detto Felixdel centrocampista del Real Madrid Toni, durante il podcast “Einfach mal Luppen”. Ildel giocatore tedesco ha affermato che, al posto di Lionel, nella top 3 delFIFA Theci sarebbe dovutouno tra Sadio Mané e Kevin De Bruyne. SportFace.

