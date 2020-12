Hakimi è una stella: l’esterno dell’Inter inserito nell’undici ideale del calcio africano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Achraf Hakimi è una stella non soltanto dell’Inter ma anche del calcio africano. nell’undici ideale stilato dall’Iffhs – la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del calcio – l’esterno nerazzurro rientra tra gli undici giocatori considerati tra i più forti del suo continente. Tra i giocatori più positivi di questa prima parte di stagione dell’Inter L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 dicembre 2020) Achrafè unanon soltantoma anche delstilato dall’Iffhs – la Federazione Internazionale di Storia e Statistica delnerazzurro rientra tra gli undici giocatori considerati tra i più forti del suo continente. Tra i giocatori più positivi di questa prima parte di stagioneL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

InteristaYanas : RT @giovannibrenteg: Quando volete fare un complimento a una donna dovete dirle “sei bella come il secondo tempo di Hakimi a Verona”... - AlexSgro11 : @utopicste @ManuRn9 @PinoDellinoci @stevecounz Hakimi è un bel giocatore ma dire che 'ha pisciato in testa tutto il… - Cucciolina96251 : RT @FabRavezzani: Inter tosta e finalmente anche brillante nella ripresa. Conte chiede ancora rinforzi, ma ha una squadra che può vincere a… - ruciglione : @Anton_Mosc È chiaro che, dopo gli ultimi dieci anni di miserie, avere Lukaku Barella e Hakimi in due campionati di… - AcVo_KA : potevano spiegargli che Hakimi è una mezza pugnetta, certi esempi i bambini li capiscono -