Superlega 2020/2021: programma, tv e streaming sedicesima giornata (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Superlega 2020/2021 prosegue con la sedicesima giornata di andata della regular season. Il Covid-19 continua a modificare il calendario, costringendo al rinvio a data da destinarsi della sfida Ravenna-Trento. Domenica 27 si svolgeranno tre match della quinta giornata di ritorno. Lunedì invece andrà in scena il posticipo tra Verona e Vibo Valentia, mentre è rinviata a mercoledì la sfida Monza-Padova. Scopriamo il programma completo della sedicesima giornata di Superlega 2020/2021: ecco date, orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite. Superlega 2020/2021: programma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Laprosegue con ladi andata della regular season. Il Covid-19 continua a modificare il calendario, costringendo al rinvio a data da destinarsi della sfida Ravenna-Trento. Domenica 27 si svolgeranno tre match della quintadi ritorno. Lunedì invece andrà in scena il posticipo tra Verona e Vibo Valentia, mentre è rinviata a mercoledì la sfida Monza-Padova. Scopriamo ilcompleto delladi: ecco date, orari e come vedere in diretta tv ele partite....

volleymaniaweb : Superlega> La Cucine Lube gonfia i muscoli a Perugia: Sir superata al tie break - CarlottaRossi11 : Pallavolo SuperLega – Rinviate le gare Ravenna-Milano e Monza-Padova - natchayin : RT @PowervolleyMI: ??? l RINVIO ? La Lega ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara in programma domenica 27 dicembre. #Superle… - yukiskw219 : RT @PowervolleyMI: ??? l RINVIO ? La Lega ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara in programma domenica 27 dicembre. #Superle… - PowervolleyMI : ??? l RINVIO ? La Lega ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara in programma domenica 27 dicembre.… -