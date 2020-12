Sorpresi con un etto di eroina ma rilasciati. Il Gip: 'Volevano una riserva adeguata per le feste' (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il caso di una coppia di Padova: nel decidere la scarcerazione il giudice ha tenuto conto anche 'delle probabili restrizioni alla circolazione' Leggi su today (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il caso di una coppia di Padova: nel decidere la scarcerazione il giudice ha tenuto conto anche 'delle probabili restrizioni alla circolazione'

