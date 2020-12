Roma, imprenditore si spoglia nudo al parco degli Acquedotti davanti ai bambini: al via il processo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Al via al processo per “l’Osceno del parco degli Acquedotti“, un signore che più volte ha avuto l’indecenza di spogliarsi completamento in luoghi pubblici. Nel giugno di due anni fa l’uomo in questione si sarebbe denudato sulla panchina di un parco pubblico, nel quale erano presenti famiglie e bambini. Un uomo di quarant’anni, un Romano, un imprenditore: un consumatore regolare di cocaina. Questa sua tendenza al nudo, però, gli costerà un secondo processo per atti osceni in luogo pubblico, su richiesta del pm Maria Graziella Fazi. Leggi anche: Giallo a Roma: non dà sue notizie, pensionato di 62 anni trovato morto in casa Uomo recidivo agli atti osceni in luogo pubblico Una passante, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 dicembre 2020) Al via alper “l’Osceno del“, un signore che più volte ha avuto l’indecenza dirsi completamento in luoghi pubblici. Nel giugno di due anni fa l’uomo in questione si sarebbe denudato sulla panchina di unpubblico, nel quale erano presenti famiglie e. Un uomo di quarant’anni, unno, un: un consumatore regolare di cocaina. Questa sua tendenza al, però, gli costerà un secondoper atti osceni in luogo pubblico, su richiesta del pm Maria Graziella Fazi. Leggi anche: Giallo a: non dà sue notizie, pensionato di 62 anni trovato morto in casa Uomo recidivo agli atti osceni in luogo pubblico Una passante, ...

CorriereCitta : Roma, imprenditore si spoglia nudo al parco degli Acquedotti davanti ai bambini: al via il processo - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Roma, imprenditore romano si spoglia nel parco all'Appio: «C'erano famiglie e bambini». Va a processo - ilmessaggeroit : Roma, imprenditore romano si spoglia nel parco all'Appio: «C'erano famiglie e bambini». Va a processo - infoitinterno : Antimafia, operazione 'Babylonia' a Roma e provincia: confisca di beni per circa 300 milioni, coinvolto anche impre… - Jammasrl : Antimafia, operazione “Babylonia” a Roma e provincia: confisca di beni per circa 300 milioni, coinvolto anche impre… -