“Nostra figlia deve essere operata” Gianluca Vacchi | la confessione dolorosissima del dj | “Ecco cos’ha Blu Jerusalema”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 24 dicembre 2020)ha presentato suaBlusulle pagine di una rivista spagnola. Sono le prime foto della, nata dall’amore con Sharon Fonseca. La coppia sta vivendo un periodo magico e per loro il 2020 non sarà solo un brutto ricordo come la maggior parte della gente. Per loro è anche l’anno di nascita della loro primogenita, quindi un anno speciale nonostante le difficoltà. La piccola è venuta al mondo a fine ottobre e a distanza di un paio di mesi circa la coppia ha posato per un servizio fotografico, mostrando per la prima volta la. Le foto sono state pubblicate in esclusiva sulla rivista spagnola Hola ele ha condivise sul suo profilo Instagram. Nel post ha aggiunto anche una rivelazione sullaBlu: ha una ...