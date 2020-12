Milan-Lazio, Calabria: “Non c’era modo migliore per finire il 2020” (Di giovedì 24 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan Lazio - Al termine della gara vinta 3-2 dal Milan contro la Lazio, il terzino rossonero Davide Calabria ha commentato il risultato Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 24 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE- Al termine della gara vinta 3-2 dalcontro la, il terzino rossonero Davideha commentato il risultato Pianeta

AntoVitiello : La carica della #CurvaSud del #Milan prima della sfida contro la Lazio a #SanSiro, ultima del 2020 prima della sost… - AntoVitiello : Natale in vetta solitaria. Il Milan batte la Lazio e chiude il 2020 in testa alla classifica. Ancora una volta… - pisto_gol : Il campionato non finisce mai il Milan batte la Lazio con un gran gol di Theo Hernandez all’ultimo minuto, il Napol… - PianetaMilan : #MilanLazio, #Calabria: 'Non c'era modo migliore per finire il 2020' - DottMilan : RT @Belmonte_Tony: @MilanClubPhilly -