Meteo Torino, abbassamento della temperatura e poi anche neve. Gelate (Di giovedì 24 dicembre 2020) TorinoLe condizioni Meteo su Torino saranno caratterizzate nella giornata di Natale da cielo molto nuvoloso, la temperatura minima tenderà a scendere. Sabato è atteso il sole. Nella giornata di domenica si avrà un aumento della nuvolosità con tendenza a nevischio in serata. temperatura in diminuzione sensibile. Lunedì 28 in attesa neve. La precipitazione prevista su Torino non sarà abbondante, al momento stimata in appena 5 cm. La temperatura potrebbe essere ideale per una spolverata diffusa anche in centro città. I giorni successivi trascorreranno con Meteo variabile, per quanto concerne la temperatura si manterrà su valori quasi prossimi alla media, e si avranno ...

