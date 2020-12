"Ma quanto sono africani?". Per Gianfranco Librandi l'umiliazione totale: ridicolizzato così, su Canale 5 in prima serata | Video (Di giovedì 24 dicembre 2020) A distanza di quasi due settimane si parla ancora della grottesca performance di Gianfranco Librandi a Dritto e Rovescio, il programma in onda su Rete 4 in cui il deputato di Italia Viva aveva affermato che i meridionali sono più resistenti al coronavirus poiché sono "gli africani d'Italia". Un discreto delirio, che però il renziano Librandi ha confermato e ribadito anche in altre sedi. E così, a "testare" le sue peculiari affermazioni, ecco che scende in campo Striscia la Notizia, nella puntata del tg satirico trasmessa su Canale 5 ieri, mercoledì 23 dicembre. Titolo del servizio: "quanto sono africani i meridionali?". E così, ecco che l'inviato Roberto Lipari ha voluto "misurare" la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) A distanza di quasi due settimane si parla ancora della grottesca performance dia Dritto e Rovescio, il programma in onda su Rete 4 in cui il deputato di Italia Viva aveva affermato che i meridionalipiù resistenti al coronavirus poiché"glid'Italia". Un discreto delirio, che però il renzianoha confermato e ribadito anche in altre sedi. E, a "testare" le sue peculiari affermazioni, ecco che scende in campo Striscia la Notizia, nella puntata del tg satirico trasmessa su5 ieri, mercoledì 23 dicembre. Titolo del servizio: "i meridionali?". E, ecco che l'inviato Roberto Lipari ha voluto "misurare" la ...

ladyonorato : Trib. Roma, Sez. 6° Civile, ord. n. 45986/2020 R.G. del 16 dicembre 2020: i Dpcm adottati dal Governo durante l’eme… - Quirinale : #Mattarella: Gli italiani, oltre ad essere orgogliosi delle #Forzearmate, sono riconoscenti per quanto esse fanno p… - team_world : Questa scena ci fa sempre battere il cuore!?? Ma quanto sono belli Hardin e Tessa? #after2watchparty - gelataisa_ : Oh no mi sono appena ricordata di quanto figo sia Hinata Shoyo - lucaz85581764 : RT @TravMaya: Buongiorno.Metto il vestito buono e corro in banca.Oggi festeggiamo in ufficio e ci si scambia i regali.Son proprio curiosa.S… -

Ultime Notizie dalla rete : quanto sono Covid: quanto sono pericolosi gli asintomatici La Repubblica Napoli, Gattuso racconta la malattia: "Non sono più me stesso"

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso dopo la partita contro il Torino ha parlato a cuore aperto della sua malattia all’occhio, la miastenia oculare, che nelle ultime settimane è tornata a tormentarlo ...

Max Casacci presenta Earthphonia: lo stupore al cospetto della natura

Max Casacci ci racconta la genesi di Earthphonia, il suo primo disco solista realizzato con i suoni della natura e del Pianeta.

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso dopo la partita contro il Torino ha parlato a cuore aperto della sua malattia all’occhio, la miastenia oculare, che nelle ultime settimane è tornata a tormentarlo ...Max Casacci ci racconta la genesi di Earthphonia, il suo primo disco solista realizzato con i suoni della natura e del Pianeta.