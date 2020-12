Le pagelle ai leader politici esteri per il 2020

Leggi su panorama

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Per tutto il mondo ilsarà ricordato come l'anno della pandemia, una catastrofe che ha condizionato fortemente le politiche nazionali ed internazionali mettendo idel mondo davanti a scelte difficilissime e non previste. Abbiamo così chiesto ad alcuni esperti di politica estera di fare come a scuola, dando voti e giudizi alle persone più potenti del mondo Vittorio Emanuele Parsi Biden voto 8 Grande speranza, dal nostro punto di vista europeo. Biden è un multilateralista aperto alla grande sfida climatica e del medio oriente e viene da una lunga tradizione di politica estera e del senato non come quello scappato di casa di Trump. La peggior America è la miglior Cina. Trump, Voto 3 Era il presidente degli Stati Uniti, voleva fare un America grande ma non ci è riuscito. La sua politica interna è stata una disastro basti vedere gli effetti ...