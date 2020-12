I locali sono chiusi e il barista acrobatico si allena in piazza (Di giovedì 24 dicembre 2020) AGI - Un vecchio zaino di scuola con dentro uno shaker al posto dei libri. Tom Cruise nel film “Cocktail” come prima fonte di ispirazione. E un tatuaggio con due bottiglie incrociate sul braccio sinistro, all'altezza del gomito, con la scritta “Stay Flair”. Poi, come ogni mattina, una piazza e molte ore di allenamento per far volteggiare 'in sicurezza' gli strumenti del mestiere. Il Covid non spezza i sogni di Illya Poljanovskjj 21 anni, cittadino italiano nato in Ucraina. ‘Scappato' dalla povertà, è arrivato a Ferrara da piccolo, insieme alla mamma e alla nonna. La sua routine quotidiana è solo momentaneamente interrotta dalle restrizioni anti-Covid scattate nel periodo delle feste. “Da un anno mi sto allenando, tutti i giorni, per diventare un barista acrobatico. Una grande passione che spero diventi la mia ... Leggi su agi (Di giovedì 24 dicembre 2020) AGI - Un vecchio zaino di scuola con dentro uno shaker al posto dei libri. Tom Cruise nel film “Cocktail” come prima fonte di ispirazione. E un tatuaggio con due bottiglie incrociate sul braccio sinistro, all'altezza del gomito, con la scritta “Stay Flair”. Poi, come ogni mattina, una piazza e molte ore dimento per far volteggiare 'in sicurezza' gli strumenti del mestiere. Il Covid non spezza i sogni di Illya Poljanovskjj 21 anni, cittadino italiano nato in Ucraina. ‘Scappato' dalla povertà, è arrivato a Ferrara da piccolo, insieme alla mamma e alla nonna. La sua routine quotidiana è solo momentaneamente interrotta dalle restrizioni anti-Covid scattate nel periodo delle feste. “Da un anno mi stondo, tutti i giorni, per diventare un. Una grande passione che spero diventi la mia ...

