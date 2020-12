Card. Bagnasco: “regole Messe? Vogliono limitare la Chiesa”/ “Fede non è decorazione” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Cardinal Angelo Bagnasco ‘contesta’ le regole imposte alla Chiesa: “Vogliono limitare il ruolo spirituale e culturale della Chiesa. La Fede non è decorazione ma testimonianza” Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 24 dicembre 2020)inal Angelo‘contesta’ leimposte alla: “il ruolo spirituale e culturale della. Lanon èma testimonianza”

KattInForma : Card. Bagnasco: “regole Messe? Vogliono limitare la Chiesa”/ “Fede non è decorazione” - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: SUPER IDONEI NUOVO PAPA CARD. SARAH CARD. RUINI CARD. BAGNASCO UNO DEI TRE NUOVO PONTEFICE, IL DOPO BERGOGLIO. - GHERARDIMAURO1 : SUPER IDONEI NUOVO PAPA CARD. SARAH CARD. RUINI CARD. BAGNASCO UNO DEI TRE NUOVO PONTEFICE, IL DOPO BERGOGLIO. - MariMario1 : RT @AnnalisaChirico: Card. Bagnasco: ‘La Chiesa rispetta le misure di sicurezza previste, la dimensione religiosa e la fede non sono decora… - lucabattanta : RT @AnnalisaChirico: Card. Bagnasco: ‘La Chiesa rispetta le misure di sicurezza previste, la dimensione religiosa e la fede non sono decora… -

Ultime Notizie dalla rete : Card Bagnasco Card. Bagnasco: “regole Messe? Vogliono limitare la Chiesa”/ “Fede non è decorazione” Il Sussidiario.net L’ad del Milan Barbara Berlusconi dal Papa in vista del derby della pace

Nella serata di martedì 17 novembre a Roma, nella sede della Conferenza Episcopale Italiana, il Card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova e Presidente della... Nessun altro indagato per Vatileaks d ...

Card. Bagnasco: “regole Messe? Vogliono limitare la Chiesa”/ “Fede non è decorazione”

Cardinal Angelo Bagnasco: “vogliono limitare il ruolo spirituale e culturale della Chiesa. La fede non è decorazione ma testimonianza” ...

Nella serata di martedì 17 novembre a Roma, nella sede della Conferenza Episcopale Italiana, il Card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova e Presidente della... Nessun altro indagato per Vatileaks d ...Cardinal Angelo Bagnasco: “vogliono limitare il ruolo spirituale e culturale della Chiesa. La fede non è decorazione ma testimonianza” ...