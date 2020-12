Cade dalla scalinata di piazza della Repubblica, un ragazzo di 20 anni si ferisce alla spalla (Di giovedì 24 dicembre 2020) ANCONA - Una serata su di giri prima della zona rossa. L'ha trascorsa in centro ad Ancona un ventenne che, a causa delle sue precarie condizione di stabilità, ha perso l'equilibrio ed è caduto sulla ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 24 dicembre 2020) ANCONA - Una serata su di giri primazona rossa. L'ha trascorsa in centro ad Ancona un ventenne che, a causa delle sue precarie condizione di stabilità, ha perso l'equilibrio ed è caduto sulla ...

zazoomblog : Oristano in videochiamata con la figlia per mostrarle le bellezze del posto: scivola cade dalla scogliera e muore -… - EsuleMazzini : Pronti a intervenire? Che vuol dire? #DittaturaSanitaria #Covid_19 Il problema è che se viene #Draghi si cade dalla… - MariMario1 : RT @SinistroTOP: ??+++ULTIM’ORA Uomo cade dalla bici e si sbuccia il ginocchio, È Covid. #23dicembre #buonefeste #BuonNatale #FakeNews #Con… - Vince7914 : RT @SinistroTOP: ??+++ULTIM’ORA Uomo cade dalla bici e si sbuccia il ginocchio, È Covid. #23dicembre #buonefeste #BuonNatale #FakeNews #Con… - Roberto68905038 : ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Conte chiavato da solo , anche. Il decreto legge non è passato… -

Ultime Notizie dalla rete : Cade dalla Bambino cade dalla finestra della scuola La Gazzetta di Mantova Cade dalla scalinata di piazza della Repubblica, un ragazzo di 20 anni si ferisce alla spalla

ANCONA - Una serata su di giri prima della zona rossa. L'ha trascorsa in centro ad Ancona un ventenne che, a causa delle sue precarie condizione di stabilità, ha perso l'equilibrio ed è caduto sulla ...

Brescia, cade da un’impalcatura la mattina della Vigilia di Natale: muore un uomo di 79 anni

È morto cadendo da un'impalcatura alla Vigilia di Natale ... L'episodio, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, era avvenuto attorno alle 7.30 e nell'incidente erano ...

ANCONA - Una serata su di giri prima della zona rossa. L'ha trascorsa in centro ad Ancona un ventenne che, a causa delle sue precarie condizione di stabilità, ha perso l'equilibrio ed è caduto sulla ...È morto cadendo da un'impalcatura alla Vigilia di Natale ... L'episodio, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, era avvenuto attorno alle 7.30 e nell'incidente erano ...