Auto giù dalla scarpata | muore a 16 anni | gravi la mamma e il fratellino

Drammatico incidente nella serata di ieri. Una ragazza di 16 anni ha perso la vita. Da accertare la dinamica dell'incidente in cui sono rimasti feriti anche i genitori e il fratello più piccolo. Sul posto i medici del 118 e una pattuglia della polizia stradale alla quale, ora, spetterà il compito di fare luce sulla dinamica. A quanto si apprende dal Corriere di Rieti, la ragazza sarebbe morta sul colpo. I familiari della vittima, padre, madre e fratellino piu' piccolo, sono stati medicati sul posto e trasportati presso l'ospedale San Camillo De Lellis di Rieti in condizioni serie ma non preoccupanti dove sembra siano ancora tutt'ora sotto osservazione in attesa di essere dimessi nelle prossime ore. Agli investigatori il padre, che era alla guida del veicolo, avrebbe dichiarato di essere stato abbagliato dai fari di un altro veicolo che transitava in ...

