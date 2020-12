Alba Parietti, lutto devastante: “La tua voce, la dovrò solo immaginare” – IL POST (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alba Parietti spiazza tutti con un commovente POST su instagram, in cui saluta un pezzo della sua vita che se n’è andato. La showgirl è devastata. Quando hai perso una persona cara, le festività sono sempre un periodo difficile e triste. Lo sa molto bene Alba Parietti che ha voluto condividere con i suoi follower su L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 24 dicembre 2020)spiazza tutti con un commoventesu instagram, in cui saluta un pezzo della sua vita che se n’è andato. La showgirl è devastata. Quando hai perso una persona cara, le festività sono sempre un periodo difficile e triste. Lo sa molto beneche ha voluto condividere con i suoi follower su L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

redazioneiene : STASERA A LE IENE ?? Il vero motivo per cui Franceso Oppini ha lasciato la casa del Gf Vip è il “fidanzato” di mamma… - LoryBorre98 : RT @infotommizorzi: PHOTO | Foto di Tommaso con Francesco postata da Alba Parietti #gfvip - edasbolat : RT @defencelessziam: Chi lo avrebbe mai detto che da questo Grande Fratello ne sarebbero usciti tutti pazzi per il telecronista sportivo tr… - ex_smiles : RT @defencelessziam: Chi lo avrebbe mai detto che da questo Grande Fratello ne sarebbero usciti tutti pazzi per il telecronista sportivo tr… - kcobainsvoice : RT @_vitroia_: Francesco Maria Oppini degno figlio di Alba Parietti. #GFVIP -