Verissimo Merry Xmas | super ospite Maria De Filippi

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)Deè ladi Silvia Toffanin per la puntata speciale,natalizia, didel 26 dicembre 2020:. Oltra a una delle conduttrici più amate della televisione italiana, la padrona di casa dialogherà con Katia Follesa e regalerà al pubblico di canale 5 alcune emozionanti esibizioni tra cui … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

IlContiAndrea : Colpaccio Toffanin. Intervista a Maria De Filippi nello speciale di sabato #Verissimo Merry Xmas alle 15 - mFantasy : RT @IlContiAndrea: Colpaccio Toffanin. Intervista a Maria De Filippi nello speciale di sabato #Verissimo Merry Xmas alle 15 - DenisePezzoli : RT @IlContiAndrea: Colpaccio Toffanin. Intervista a Maria De Filippi nello speciale di sabato #Verissimo Merry Xmas alle 15 - naiemzzu : RT @IlContiAndrea: Colpaccio Toffanin. Intervista a Maria De Filippi nello speciale di sabato #Verissimo Merry Xmas alle 15 - valen_mess_ : RT @IlContiAndrea: Colpaccio Toffanin. Intervista a Maria De Filippi nello speciale di sabato #Verissimo Merry Xmas alle 15 -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Merry

Mediaset Play

Il 26 dicembre, alle 15 su Canale 5, Silvia Toffanin condurrà una puntata straordinaria del suo talk show con grandi ospiti, da Maria De Filippi ad Alessia Marcuzzi ...Per la prima volta nella sua storia Verissimo non si ferma per le vacanze natalizie. Sabato 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, eccezionalmente dalle ore 15.00, il talk show condotto da Silvia ...