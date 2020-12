Uomini e Donne, i corteggiatori di Sophie Codegoni prima della Scelta: "Ho bisogno dell'amore" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Matteo Ranieri, Antonio Borza e Giorgio di Bonaventura si raccontano prima della Scelta di Sophie Codegoni, bella tronista di Uomini e Donne. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Matteo Ranieri, Antonio Borza e Giorgio di Bonaventura si raccontanodi, bella tronista di

virginiaraggi : Sono stata al deposito Atac di Portonaccio per augurare ai dipendenti e alle loro famiglie un buon Natale. Autisti… - matteosalvinimi : Mentre a Roma vogliono cancellare i Decreti sicurezza, a Milano sfrattano le Forze dell’Ordine dalle case popolari.… - meb : Oggi il direttore del Fatto Quotidiano insulta Teresa Bellanova, colpevole solo di avere idee diverse da lui. E iro… - g_grimaldi73 : RT @ItalianNavy: Drive through della #Difesa a #Taranto. Un esempio dell’impegno delle donne e degli uomini della #MarinaMilitare insieme a… - MinisteroDifesa : RT @ItalianNavy: Drive through della #Difesa a #Taranto. Un esempio dell’impegno delle donne e degli uomini della #MarinaMilitare insieme a… -