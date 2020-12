Traffico Roma del 23-12-2020 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) LuceverdeBentrovati all’ascolto sul raccordo in carreggiata interna rallentamenti e code tra Flaminia Salaria e dalla Bufalotta alla Prenestina code anche in carreggiata esterna della roba la via del mare dalla Laurentina la Casilina sul tratto Urbano dellaL’Aquila rallentamenti e code in uscita dalla città da Viale Togliatti fino al raccordo sulla tangenzialerallentato con code da viale di Tor di Quinto fino alla via Salaria verso San Giovanni proseguendo code a tratti tra San Lorenzo e viale Castrense In entrambe le direzioni in centro code per incidente su via o sta sempre in entrambe le direzioni di marcia all’Eur rallentamenti di nuovo per incidente sulla Colombo all’altezza di Piazzale 25 marzo verso il centro città sulla Pontina rallentamenti per un veicolo fermo in panne all’altezza di Spinaceto verso ...