Sampdoria-Sassuolo: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per Sampdoria-Sassuolo, gara valida per il quattordicesimo turno di Serie A 2020-21: Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Caputo. All. De Zerbi. Foto: Twitter ufficiale Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per, gara valida per il quattordicesimo turno di Serie A 2020-21:(4-4-1-1): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri.(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Caputo. All. De Zerbi. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

touchesinthebox : 1u Sampdoria/Sassuolo O2.75 [-113] - Dalla_SerieA : SAMPDORIA: I CONVOCATI DI RANIERI PER LA SFIDA AL SASSUOLO - - BetGeoffBanks : #LaLiga #Ligue1 19:45 AC Milan vs Lazio 19:45 AS Roma vs Cagliari 19:45 Bologna vs Atalanta 19:45 Napoli vs Torino… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sampdoria-Sassuolo, le formazioni ufficiali - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Sampdoria-Sassuolo, le formazioni ufficiali -