Q8 lancia ' Svolta' | nuovo concept store green e digitale

Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - Continua l'impegno di Kuwait Petroleum Italia (Q8) per rendere ancora più interattiva e coinvolgente l'esperienza dei propri clienti. Il nuovo progetto di branding prende il nome di 'Svolta', un innovativo concept store che, dopo le prime due aperture a Firenze e Roma, nel 2021 prevede altre 30 aperture. La nuova catena retail nasce per rispondere alle necessità di chi, durante il proprio viaggio, ha bisogno di una pausa e cerca un luogo moderno, accogliente, piacevole e smart dove potersi concedere un buon caffè e ritrovare le giuste energie per ripartire. E non solo, perché 'Svolta' è il luogo dove trovare soluzioni utili per i clienti: al suo interno è disponibile una vasta gamma di prodotti food & beverage da asporto, articoli dedicati alla cura dell'auto e della ...

Il nuovo progetto di branding prende il nome di ‘Svolta’, un innovativo concept store che, dopo le prime due aperture a Firenze e Roma, nel 2021 prevede altre 30 aperture. La nuova catena retail nasce ...

