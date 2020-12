Posso dire “ho tutto” | ma a carissimo prezzo

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sono un avvocato di 58 anni, lavoro da quasi 35 anni in un’azienda socio sanitaria lombarda, ancora in prima linea per contrastare la pandemia da Covid 19, in qualità di dirigente. Da neolaureata in giurisprudenza, in occasione del Concorso per entrare in ospedale, il cattedratico che mi apprezzò mi diede l’opportunità di collaborare per la Facoltà di Economia e Commercio dell‘Università della mia città e per dieci anni feci anche l’assistente di Diritto Amministrativo. Quindi: 40 ore settimanali per occuparmi di gare d’appalto, concorsi pubblici, sperimentazioni cliniche sui farmaci, sponsorizzazioni, e circa 10 ore da dedicare agli studi per svolgere seminari, seguire le tesi di laurea e gli esami agli studenti, commentare le sentenze per riviste giuridiche, pubblicare 2 monografie, in ambito giuridico. Nel frattempo, sul piano personale la relazione con un ...