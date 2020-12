Parte il treno del Milleproroghe, è polemica sulle trivelle (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sull’ultimo treno dell’anno chiamato «Milleproroghe» ieri sera, fino alla chiusura del nostro giornale, c’era ancora la suspense sullo stop alle trivellazioni in mare. Prima erano state fermate, poi erano state riavviate togliendo la norma. L’ipotesi della conferma delle trivellazioni in mare alla ricerca di gas e petrolio non sarebbe un buon segnale per il «Green deal europeo» finanziato dal Next Generation EU con il 37% dei 209 miliardi di euro in arrivo nei prossimi anni. LE NUOVE bozze circolate prima … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 24 dicembre 2020) Sull’ultimodell’anno chiamato «» ieri sera, fino alla chiusura del nostro giornale, c’era ancora la suspense sullo stop alle trivellazioni in mare. Prima erano state fermate, poi erano state riavviate togliendo la norma. L’ipotesi della conferma delle trivellazioni in mare alla ricerca di gas e petrolio non sarebbe un buon segnale per il «Green deal europeo» finanziato dal Next Generation EU con il 37% dei 209 miliardi di euro in arrivo nei prossimi anni. LE NUOVE bozze circolate prima … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

