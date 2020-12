Napoli, de Magistris: “Servono misure urgenti per evitare assembramenti” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Servono misure urgenti per fronteggiare fenomeni di assembramento su alcune strade cittadine nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2020”. Questa l’ordinanza firmata dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, per le festività natalizie. Come riporta Askanews si tratta di un provvedimento che non dispone alcuna chiusura preventiva di strade o piazze ma che individua, come si legge nell’ordinanza, “aree cittadine in cui, per comportamenti consuetudinari, si ritiene più elevato il rischio di affollamenti “. Nell’ordinanza, in premessa, si sottolinea che “nei giorni 24 e 31 dicembre 2020 si applicano le misure della cd zona rossa, per le quali, tra l’altro, pur essendo sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “per fronteggiare fenomeni di assembramento su alcune strade cittadine nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2020”. Questa l’ordinanza firmata dal sindaco di, Luigi de, per le festività natalizie. Come riporta Askanews si tratta di un provvedimento che non dispone alcuna chiusura preventiva di strade o piazze ma che individua, come si legge nell’ordinanza, “aree cittadine in cui, per comportamenti consuetudinari, si ritiene più elevato il rischio di affollamenti “. Nell’ordinanza, in premessa, si sottolinea che “nei giorni 24 e 31 dicembre 2020 si applicano ledella cd zona rossa, per le quali, tra l’altro, pur essendo sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ...

