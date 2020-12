Ligue 1, Domenech verso il Nantes: non allena dal 2010 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Raymond Domenech sarebbe pronto a tornare in panchina dopo una pausa di oltre 10 anni. Secondo quanto riporta Le Parisien, l’ex Ct della Francia – fermo dal Mondiale 2010 e in attività solamente come opinionista tv – sarebbe ad un passo dalla panchina del Nantes. Per lui è pronto un contratto di sei mesi con debutto il 16 gennaio contro il Rennes. Tanto dipenderà dal match odierno del Nantes sul Lione. La formazione gialloverde occupa al momento il 15esimo posto della classifica di Ligue 1. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Raymondsarebbe pronto a tornare in panchina dopo una pausa di oltre 10 anni. Secondo quanto riporta Le Parisien, l’ex Ct della Francia – fermo dal Mondialee in attività solamente come opinionista tv – sarebbe ad un passo dalla panchina del. Per lui è pronto un contratto di sei mesi con debutto il 16 gennaio contro il Rennes. Tanto dipenderà dal match odierno delsul Lione. La formazione gialloverde occupa al momento il 15esimo posto della classifica di1. SportFace.

