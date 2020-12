Juventus, Bonucci chiede scusa ai tifosi: le parole (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Leonardo Bonucci ha chiesto scusa ai tifosi dopo la pesante sconfitta subita dalla Juventus contro la Fiorentina di Cesare Prandelli. Il capitano della squadra bianconera ha giocato una partita insufficiente e, tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha ammesso le responsabilità di tutta la squadra. Juventus: le scuse di Bonucci “La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Non c’è nulla da aggiungere”. Leggi anche:Juventus Fiorentina, Pirlo: “Immagini parlano chiaro. Affaticamento per De Ligt” Si legge sul profilo Instagram. Una serata da dimenticare per la Juventus che, dopo la sentenza riguardante la sfida con il Napoli, ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Leonardoha chiestoaidopo la pesante sconfitta subita dallacontro la Fiorentina di Cesare Prandelli. Il capitano della squadra bianconera ha giocato una partita insufficiente e, tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha ammesso le responsabilità di tutta la squadra.: le scuse di“La più bruttadi questa prima parte di stagione. Chiedoaia nome mio, in primis. Non c’è nulla da aggiungere”. Leggi anche:Fiorentina, Pirlo: “Immagini parlano chiaro. Affaticamento per De Ligt” Si legge sul profilo Instagram. Una serata da dimenticare per lache, dopo la sentenza riguardante la sfida con il Napoli, ...

